بورصة لندن للمعادن لن تفرض حظرا على الإمدادات من روسيا

أعلنت بورصة لندن للمعادن في بيان أنها لن تفرض حظرا على التوريدات من روسيا.

وجاء في البيان "بورصة لندن للمعادن لا تحظر إصدار ضمانات للمعادن الروسية الجديدة... بالإضافة لذلك، آراء (المشاركين في السوق) أظهرت بوضوح صعوبة فرض قيود على العرض، وبالتالي، فإن بورصة لندن للأوراق المالية ستحافظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمعدن الروسي".

في وقت سابق، ذكرت بورصة لندن للمعادن أنها طلبت آراء المشاركين في السوق بشأن حظر إمدادات روسيا المعدنية. ويمكن للمشاركين في السوق اختيار ما إذا كانوا سيتركون الوضع كما هو، أم أنهم يؤيدون فرض قيود على الإمدادات أو تعليق توريد المعادن الروسية إلى مستودعات البورصة.

المصدر: نوفوستي