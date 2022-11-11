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انخفاض صادرات البضائع من ألمانيا إلى روسيا بنسبة 53 بالمئة

مال وأعمال

انخفاض صادرات البضائع من ألمانيا إلى روسيا بنسبة 53 بالمئة
Gettyimages.ru
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انخفضت صادرات البضائع من ألمانيا إلى روسيا بنسبة 53 بالمئة في سبتمبر من حيث القيمة السنوية بسبب العقوبات والقيود التي فرضتها الدول الغربية على روسيا.

وذكرت وكالة تاس مع الإشارة إلى المكتب الفدرالي للإحصاء في ألمانيا أن عمليات التسليم من ألمانيا إلى روسيا انخفضت على أساس سنوي بنسبة 52.9 بالمئة لتصل إلى 1.1 مليار يورو.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الواردات من روسيا إلى ألمانيا بنسبة 37.4 بالمئة وبلغت 1.8 مليار يورو.

وأفيد في وقت سابق أن التضخم في ألمانيا تسارع في أكتوبر الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 10.4 بالمئة على أساس سنوي مقابل 10 بالمئة في الشهر السابق.

وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير سابقا إن العقوبات ضد روسيا لها تكاليف على ألمانيا.

المصدر: RT

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