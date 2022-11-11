وزير الطاقة التركي: شراكات بين تركيا والجزائر في مجال النفط والغاز

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، بأن شركتي الطاقة التركية Turkish Petroleum والجزائرية Sonatrach ستؤسسان شركة مشتركة للتنقيب عن النفط والغاز.

نقلت صحيفة Star عن الوزير التركي: "التطور الإيجابي هو إنشاء شركة مشتركة بين شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية "سوناطراك" وشركة البترول التركية (TP)، وتوصلنا إلى توافق على أن الشركتين ستعملان بشكل مشترك على التنقيب عن النفط والغاز في دول المنطقة، وخاصة في الجزائر".

وأمس الخميس أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، أن علاقات بلاده المتواصلة مع الجزائر آخذة في الارتقاء، وجاء التصريح عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قصر المرادية بالعاصمة الجزائر.

وأشار إلى أن علاقات التعاون التركية الجزائرية ترتقي بشكل ملموس في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية.

وأوضح أن رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان، وعبد المجيد تبون، لديهما توجيهات لرفع مستوى العلاقات الثنائية.

وقال فاتح دونماز: "حجم التجارة بين بلدينا الذي سيسجل حوالي 5 مليارات دولار، ربما يصل إلى 10 مليارات دولار، وهو الهدف الذي حدده الرئيسان للسنوات المقبلة".

ولفت دونماز أنه أطلع الرئيس تبون على الأعمال المنجزة بين البلدين، قائلا: "لقد شجعنا وحفزنا (تبون) على تطوير العلاقات بشكل أكبر".

المصدر: برايم + الأناضول