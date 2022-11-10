بايدن: حققنا تقدما في مكافحة التضخم

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "تحقيق تقدم" في مكافحة التضخم في الولايات المتحدة في شهر أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن التقرير الأخير لوزارة العمل الأمريكية "يدل على أننا حققنا تقدما في خفض التضخم، وحققنا النتيجة من ناحية نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل".

وتابع بايدن: "خطتي الاقتصادية تأتي بثمارها، ويرى المواطنون الأمريكيون أننا نتصدى بنجاح للمشاكل العالمية في مجال الاقتصاد".

وأشار البيان إلى أن عودة نسبة التضخم إلى مؤشراتها الطبيعية ستتطلب وقتا، لكن الحكومة ستواصل العمل على ذلك وستساعد العائلات في التصدي لزيادة التكاليف.

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وأشار بايدن كذلك إلى تراجع أسعار الغاز والمواد الغذائية والتأمين الصحي.

ومن المتوقع أيضا أن تدخل الخطة لخفض أسعار بعض الأدوية والكهرباء حيز التنفيذ في غضون شهرين.

وأكد بايدن أنه سيعمل مع الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء على تحقيق المبادرات التي ستوسع من إمكانيات الطبقة الوسطى.

وتشير بيانات وزارة العمل الأمريكية إلى أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت في أكتوبر بنسبة 7.7% على أساس سنوي، فيما كان هذا المؤشر عند 8.2% في سبتمبر. وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4%، بينما كان من المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.6%.

المصدر: تاس