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132 مليار دولار فائض ميزان التجارة الروسي

مال وأعمال

132 مليار دولار فائض ميزان التجارة الروسي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي أن فائض ميزان التجارة الخارجية الروسي للسلع والخدمات ازداد في الفترة من يناير إلى أكتوبر من 2022 بواقع 132 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من 2021.

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وأفاد المركزي الروسي بأن، الفائض بلغ في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 257.1 مليار دولار، مقابل 125.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

كذلك أشارت البيانات إلى أن فائض (الرصيد الإيجابي) الحساب الجاري لميزان مدفوعات روسيا في فترة يناير - أكتوبر 2022 بلغ 215.4 مليار دولار، أي ازداد أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: برايم

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