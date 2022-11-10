لندن تستولي على أصول روسية ضخمة

جمدت لندن أصولا روسية بأكثر من 18 مليار جنيه استرليني منذ نهاية فبراير الماضي، وفقا لتقرير سنوي صادر عن هيئة إنفاذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة (OFSI).

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وجاء في التقرير: "في الفترة من 22 فبراير إلى 20 أكتوبر 2022 تم تجميد 18.39 مليار جنيه إسترليني من الأموال المودعة من قبل أشخاص مدرجين في قائمة العقوبات المفروضة على روسيا".

كذلك أشار التقرير إلى أن الأصول الروسية المجمدة كانت في سبتمبر 2021 عند 44.5 مليون جنيه فقط.

ووفقا للهيئة فإنه في الفترة بين 22 فبراير و24 أغسطس 2022، تم إدراج 1271 شخصا في قائمة العقوبات.

بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، وتم تجميد أصول روسية، بما في ذلك لرجال أعمال روس. من جهتها انتقدت موسكو الإجراءات وحذرت من أن تجميد الأصول عبارة عن أداة ذات حدين.

المصدر: نوفوستي