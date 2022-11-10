مصر تدرس طرح صكوك جديدة

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن صفقة صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها 3 مليارات دولار "ممولة بالكامل"، ما يعني أن متطلبات التمويل لمصر ستلبى خلال 46 شهرا.

إقرأ المزيد

وأوضح معيط أن بعض المستثمرين اتصلوا بالفعل بالوزارة بشأن ضرورة طرح خاص لصكوك إسلامية، وهو خيار قيد الدراسة حاليا.

وقال معيط في منتجع شرم الشيخ المصري، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27: نتعامل مع الظروف الصعبة للسوق الدولية من خلال تنويع مصادر تمويلنا".

الجدير بالذكر أن العجز الذي يواجه الاقتصاد المصري البالغ حجمه 400 مليار دولار يعكس عمق الأزمة التي لحقت بمصر نتيجة التداعيات الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية.

وتواجه مصر فجوة في التمويل الخارجي تبلغ 16 مليار دولار على مدى أربع سنوات تقريبا، لكن الحكومة المصرية تعتقد أنها ستؤمن أموالا كافية لتغطية احتياجاتها بالكامل، لأن قرضا من صندوق النقد الدولي يمكن أن يشجع على تأمين التمويل من الخارج.

المصدر: التلفزيون المصري