تباطؤ التضخم السنوي في روسيا

تباطأ التضخم في روسيا على أساس سنوي وبلغ بحلول 7 نوفمبر الجاري 12.52% بعد أن كان الأسبوع السابق عند مستوى 12.69%، وفقا لمراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية "حول وضع الأسعار الحالي".

ووفقا للوزارة الروسية فقد انخفض معدل نمو أسعار المواد الغذائية في الأسبوع الممتد من 1 نوفمبر 2022 وحتى الـ7 من الشهر نفسه وبلغ التراجع 0.13%، ويأتي الانخفاض في ظل تباطؤ ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات.

كما أشارت الوزارة الروسية إلى أن أسعار المنتجات الغذائية الأخرى مستقرة تقريبا للأسبوع الثالث على التوالي، وأن أسعار المنتجات من المواد الخام النباتية (السكر والدقيق والمعكرونة والحبوب والخبز ومنتجات المخابز وزيت عباد الشمس) تراجعت.

وبحسب توقعات وزارة التنمية الاقتصادية فإنه من المتوقع أن يصل التضخم في روسيا هذا العام إلى مستوى 12.4%، وقبل أيام أفاد وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، بأن التضخم في روسيا في عام 2022 قد يكون أفضل من المتوقع وسيكون في حدود 12% - 12.4%.

المصدر: نوفوستي