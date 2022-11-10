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عالم الفضاء المصري فاروق الباز يتحدث عن كارثة تهدد 3 مدن مصرية (فيديو)

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عالم الفضاء المصري فاروق الباز يتحدث عن كارثة تهدد 3 مدن مصرية (فيديو)
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تحدث عالم الفضاء المصري فاروق الباز، عن تأثيرات التغيرات المناخية على مصر، وتهديدها الكارثي لـ3 مدن في البلاد.

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فاروق الباز: التغيرات المناخية ممكن تخرب الدنيا في مصر
فاروق الباز: التغيرات المناخية ممكن تخرب الدنيا في مصر

وأوضح الباز، خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر قناة "النهار"، مساء الأربعاء: "التغيرات المناخية ممكن تزود درجة الحرارة وتقلل الإنتاج الزراعي، وممكن يزود سطح البحر يغير شكل دمياط ورشيد والإسكندرية".

وأضاف: "لازم نفهم إيه القصة وإيه اللي ممكن يتغير، ولو تغير طبيعًا نتعامل معه إزاي، ولو تغير بسبب التدخل البشري لابد من إيقاف الممارسات التي تؤدي إلى ذلك".

وتابع الباز: "نتيجة لقمة شرم الشيخ، العالم كله يشعر الآن أنه يجب عمل شيء لمواجهة تغيرات المناخ، بينما الدول النامية تطالب المتقدمة بمساعدتها لمواجهة الأمر، لأن الإصلاح مفيد للجميع".

وأكمل: "العالم أصبح يهتم بقضايا المناخ، وأن تأتي متأخرًا خيرًا من أن لا تأتي، الحكاية ممكن تتلحق لو تجمعنا وتعاونا مع بعض".

المصدر: المصري اليوم

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