بالأرقام.. التضخم يرتفع بشكل غير مسبوق في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع التضخم بشكل قياسي، حيث بلغ (137.2) نقطة لشهر أكتوبر 2022، مسجلا بذلك ارتفاعاً قدره (2.5%) عن شهر سبتمبر 2022.

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وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (7.6%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.7%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.4%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.6%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.9%)، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.8%)، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (30.5%)، ومجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.3%)، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.9%).

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (16.3%) لشهر أكتوبر 2022، مقابل (7.3%) لنفس الشهر من العام السابق.

المصدر: RT