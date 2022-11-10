انخفاض طفيف في أسعار النفط بعد بيانات أمريكية

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع إنتاج الذهب الأسود في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27% إلى 85.60 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.21% إلى 92.46 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات أمس من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع متوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة بواقع 200 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الـ4 من نوفمبر 2022 ليصل إلى 12.100 مليون برميل يوميا.

المصدر: RT + بلومبرغ