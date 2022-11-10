عملة "البيتكوين" تتراجع إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020

انخفضت عملة "البيتكوين"، اليوم الخميس، بأكثر من 13% وتم تداول العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم دون مستوى 16 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.

وبحلول الساعة 00:47 بتوقيت موسكو، انخفضت قيمة عملة "البيتكوين" بنسبة 14.58% إلى 15810 دولار، لكن العملة جرى تداولها بعد ذلك بساعات عند مستوى 16710 دولار.

وآخر مرة انخفضت فيها قيمة عملة "البيتكوين" إلى ما دون 16000 دولار كان في نوفمبر 2020.

coindesk

المصدر: نوفوستي