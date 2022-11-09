ارتفاع سعر البيض في هولندا لسببين

أشار موقع "دوتش نيوز" نقلا عن بيانات مجموعة أبحاث GFK إلى ارتفاع أسعار البيض في هولندا متأثرة بعوامل التضخم، وانتشار عدوى إنفلونزا الطيور.

فقد أرتفت أسعار البيض في هولندا بنسب تتراوح ما بين 12-20 بالمئة بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك تحت تأثير الزيادة الكبيرة في أسعار الحبوب، والطاقة، بسبب الصراع في أوكرانيا.

بالإضافة لذلك، انتشار وباء انفلونزا الطيور كان له تأثير في زيادة سعر البيض، فقد تم إعدام قرابة 6 ملايين دجاجة.

المصدر: ريا نوفوستي.