مصر.. ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية خلال 9 أشهر

كشفت بيانات حديثة تصدّر الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية لمصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وبلوغها نحو 6.479 مليار دولار.

واستحوذت صادرات الصناعات الكيماوية على نحو 24% من إجمالي الصادرات المصرية منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

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ووفق التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في مصر، حققت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة معدل نمو بلغت نسبته نحو 32.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحيث ارتفعت قيمة الصادرات من 4.9 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى سبتمبر عام 2021 إلى 6.479 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية تجاوزت خلال العام الماضي مستوى 32 مليار دولار، بحسب بيانات سابقة لوزارة التجارة والصناعة، ويرجح جهاز التمثيل التجاري ارتفاع حجم الصادرات المصرية غير البترولية بنهاية العام الحالي إلى بين 39 و40 مليار دولار.

وفي المرتبة الثانية من الصادرات المصرية، حلت مواد البناء التي سجلت معدل نمو نسبته 6.25% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، إذ صعدت قيمتها من مستوى 4.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي إلى نحو 5.1 مليار دولار من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الحالي.

وفي المقابل، استقرت قيمة صادرات الصناعات الغذائية لمصر خلال عامي 2021 و2022 عند 3.1 مليار دولار لتحتل المرتبة الثالثة في قائمة الصادرات غير البترولية.

وكان تقرير المجلس كشف عن التحسن في أداء الصادرات غير البترولية (موزعة على القطاعات المختلفة) بعدما زادت من مستوى 24.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2021 إلى ما قيمته أكثر من 27.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالي بنسبة نمو بلغت نحو 13.2%.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري