"القطرية" توضح إجراءات دخول قطر حتى 23 ديسمبر 2022

أوضحت الخطوط الجوية القطرية أنه حتى 23 ديسمبر المقبل (2022)، يتطلب من جميع مشجعي كرة القدم الحصول على بطاقة "هيا" لدخول دولة قطر.

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وقالت الناقلة القطرية، إنه اعتبارا من 2 ديسمبر 2022، ستتمكن الجماهير من غير حاملي تذاكر المباريات من الدخول إلى دولة قطر مع اشتراط الحصول على بطاقة هيا.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبا، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وتتوقع قطر استقبال 1.2 مليون زائر خلال 29 يوما، وقد تعهدت بتقديم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم.

المصدر: الشرق