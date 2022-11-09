إحصائية حكومية تكشف "تأثير الحرب في أوكرانيا" على المواطن في مصر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن 37.7% من أسر الريف تعاني من عدم كفاية الدخل لـ للوفاء بالاحتياجات الخاصة بها.

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وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير عن "تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على المواطن المصري، أن 35.8%، من أسر الحضر تعاني من عدم كفاية الدخل لـ للوفاء بالاحتياجات الخاصة بهم"، حسب تعليق المركز.

وأردف التقرير، أن ارتفاع أسعار السلع وجشع التجار هما السببان الرئيسيان لانخفاض الاستهلاك، كما أفاد 4.36% من الأسر، بأن الأسعار تضاعفت مقارنة بما قبل اللازمة.

وذكر أن 85% من الأسر التي أفادت بمعرفتها عن الأزمة تغير نمط شراءهم من السلع، فأصبحوا يقومون بشراء ما يحتاجونه لمدة أسبوع فقط مقارنة بنمط استهلاكهم قبل الأزمة.

يشار إلى ان العقوبات الغربية التي فرضها الغرب على روسيا على خلفية العملية العسكرية عطلت خطوط الإمداد بالمواد الغذائية والأسمدة والطاقة، حيث تعيق العقوبات الغربية توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى السوق العالمية، ناهيك عن التضخم الذي كشر عن أنيابه قبل الحرب في اوكرانيا بأشهر عديدة.

المصدر: القاهرة 24