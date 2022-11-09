 
مباشر

وزير النفط الإيراني: وقعنا مذكرة تفاهم بنحو 40 مليار دولار مع "غازبروم" الروسية

مال وأعمال

وزير النفط الإيراني: وقعنا مذكرة تفاهم بنحو 40 مليار دولار مع
Globallookpress
صورة تعبيرية - شعار شركة "غازبروم"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u53f

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي عن توقيع مذكرة تفاهم بقيمة تقارب 40 مليار دولار مع شركة "غازبروم" الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة "ارنا" اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد
روسيا وإيران أبرمتا صفقات نفط وغاز بأكثر من 40 مليار دولار
روسيا وإيران أبرمتا صفقات نفط وغاز بأكثر من 40 مليار دولار

وقال أوجي على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، اليوم الأربعاء، "إننا وقعنا مذكرة التفاهم بقيمة تقارب 40 مليار دولار مع شركة غازبروم"، التي تعد من أكبر الشركات في العالم.

وأضاف الوزير الإيراني قائلا: "كما وضعنا تطوير الحقول وخطوط نقل الغاز على جدول الأعمال". 

وتابع قائلا: "بدأنا مقايضة المنتجات النفطية كما نتابع مناقشة مقايضة الغاز ونأمل أن يتم تنفيذه هذا الشتاء".

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط الإيرانية لتوسيع الاستثمار الأجنبي، وقال الوزير: "اليوم، تستثمر في بلادنا شركات روسية كبيرة، ومنها شركة "غازبروم".

المصدر: ارنا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا