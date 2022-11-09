هل يشتري علاء وجمال مبارك نادي ليفربول الإنجليزي؟

كشف مصدر مطلع حقيقة عرض علاء وجمال مبارك لشراء نادي ليفربول الإنجليزي، بعدما أعلنت الشركة المالكة للنادي أنها منفتحة على بيع حصص فيه.

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ونفى المصدر أن تكون لدى المجموعة المالية هيرميس أي مساع للاستثمار في كرة القدم في إنجلترا والاستحواذ على نادي ليفربول الإنجليزي، حيث تعمل الشركة في الأنشطة المالية في مصر وعدد من دول العالم وعدد من القطاعات التنموية المتعلقة بالنشاط المالي.

وفي وقت سابق، نفت المجموعة المالية هيرميس القابضة، أي علاقة لـ جمال وعلاء مبارك بالشركة، كما أن الشركة مقيدة في البورصة المصرية ومملوكة لعدد من المستثمرين الرئيسيين المفصح عن أسمائهم في البورصة المصرية، بجانب المساهمين من خلال البورصة لكون الشركة مقيدة في سوق الأسهم المصرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن عزم علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، شراء نادي ليفربول الإنجليزي عبر شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة في البورصة المصرية.

المصدر: القاهرة 24