قطر تدشن عملات تذكارية للمونديال

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الأربعاء، تدشين العملات التذكارية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، خلال حفل بالعاصمة الدوحة، قبل 11 يوما من انطلاق البطولة.

وشارك في حفل تدشين العملات محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد آل ثاني ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو وعدد من الوزراء والسفراء.

وقال محافظ المصرف القطري، في كلمة له خلال الحفل، إن "العملات التذكارية مساهمة من القطاع المصرفي لإنجاح الحدث التاريخي". وأضاف، أن "العملات التذكارية تعكس الإرث الحضاري والتراثي لقطر(..) تنظيم كأس العالم مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا".

وأكد أن العملات التذكارية تتمتع بجمال التصميم وجودة المواد المستخدمة، إضافة للقوة القانونية من حيث القيمة الإسمية والمواصفات.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 32 منتخبا، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وتتوقع قطر استقبال 1.2 مليون زائر خلال 29 يوما، وقد تعهدت بتقديم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم.

المصدر: RT + الراية