إيلون ماسك يبيع أسهما في شركة "تيسلا" بنحو 4 مليارات دولار

باع إيلون ماسك رئيس شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية أسهما في شركته بنحو 4 مليارات دولارات، وفق هيئة البورصات الأمريكية أمس الثلاثاء.

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ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع على استحواذ ماسك لشبكة "تويتر" بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وأظهرت وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن ماسك الذي مول عبر "تيسلا" جزءا كبيرا من صفقة "تويتر"، قد باع 19,5 مليون من أسهم الشركة بنحو 3,95 مليار دولار.

ومنذ نهاية أكتوبر الماضي عندما أكمل ماسك بقرار من المحكمة صفقة "تويتر"، انخفض سعر أسهم "تيسلا" بنسبة 15,04%، مما أدى إلى انخفاض ثروة ماسك إلى أقل من 200 مليار يورو.

المصدر: أ ف ب