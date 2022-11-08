وسائل إعلام: ماسك يخسر 70 مليار دولار بعد شراء "تويتر"

أفادت وكالة "رويترز"، بأن ثروة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، تراجعت 70 مليار دولار منذ التقارير الأولى عن استحواذه على موقع "تويتر" في أبريل.

ووفقا للوكالة، تقدر ثروة ماسك حاليا بنحو 194,8 مليار دولار، وهو ما يرتبط بانخفاض سعر أسهم شركته لتصنيع السيارات الكهربائية "تسلا".

وبحسب الوكالة، يخشى المستثمرون من أن ماسك لا يولي اهتماما كافيا لأعماله في مجال السيارات الكهربائية، بسبب شرائه لموقع "تويتر"، بينما تتزايد المنافسة في هذا القطاع.

وفي 27 أكتوبر، أنهى ماسك صفقة شراء "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار، ووفقا للوثائق المنشورة في 31 أكتوبر، في قاعدة بيانات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن ماسك سيقوم بحل مجلس إدارة الشركة مباشرة بعد شرائها.

وبحسب صحيفة "بلومبرغ"، طرد ماسك العديد من أعضاء إدارة الشركة، ويخطط لخفض عدد الموظفين بمقدار النصف تقريبا.

المصدر: تاس