وزارة الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لأسعار النفط

عدلت وزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها لسعر نفط "برنت" حتى نهاية العام من 102.09 دولار، إلى 102.13 للبرميل.

وجاء في تقرير لإدارة معلومات الطاقة التابعة للوزارة، يوم الثلاثاء، أن سعر خام "برنت" سيكون عند 94 دولارا للبرميل الواحد في الربع الأول من عام 2023، وبحلول الربع الأخير من العام المقبل سيرتفع إلى 98 دولارا للبرميل.

وتتوقع وزارة الطاقة الأمريكية أن يكون متوسط سعر البرميل من نفط "برنت" في عام 2023 عند 95 دولارا.

إقرأ المزيد

أما أسعار خام غرب التكساس المتوسط (WTI)، فمن المتوقع أن يكون سعره المتوسط عند 95.88 دولار للبرميل في عام 2022، و89.93 دولار للبرميل في عام 2023.

ورفعت وزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها بشأن الإنتاج اليومي من النفط في الولايات المتحدة في عام 2022 بمقدار 80 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 11.83 مليون برميل في اليوم.

وخفضت الوزارة التوقعات بشأن حجم الإنتاج في عام 2023 بمقدار 50 ألف برميل من النفط، إلى 12.31 مليون برميل يوميا.

المصدر: تاس