الاتحاد الأوروبي يتأخر في تقديم 3 مليارات يورو من المساعدات لأوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يتمكن في هذا العام من تقديم 3 مليارات يورو لأوكرانيا من حزمة مساعدات مالية بقيمة 9 مليارات يورو، تعهد بها لكييف في مايو الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "أما بخصوص الـ 3 مليارات يورو، فكانت لدينا مناقشات حثيثة بشأن هذا الجزء المتبقي من الـ 9 مليارات يورو المعلن عنها في مايو".

وتابع: "للأسف كان من المستحيل إيجاد الحل بشأن كيفية المضي قدما بها هذا العام. ولذلك نرى ضرورة لضمان تحويل موارد ملموسة في بداية العام المقبل".

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وأضاف: "علينا أن نضمن التحويل في يناير نظرا للاحتياجات المالية العاجلة لأوكرانيا".

يذكر أن المفوضية الأوروبية عرضت في مايو الماضي حزمة المساعدات الاقتصادية الاستثنائية لأوكرانيا بقيمة 9 مليارات يورو. وحتى الآن تم الاتفاق على تقديم 6 مليارات من هذا المبلغ.

وقد حصلت أوكرانيا على مليار يورو من المساعدات المقررة في أغسطس الماضي ومليارين آخرين في أكتوبر. ومن المتوقع تحويل 3 مليارات أخرى قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي