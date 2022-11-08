الجزائر تعلن بدء الإنتاج في حقل نفطي بعد 7 أشهر من اكتشافه

أعلن شركة "سوناطراك" الوطنية الجزائرية عن بدء الإنتاج بحقل نفطي في حوض بركين بولاية ورقلة جنوب البلاد بالشراكة مع شركة "إيني" الإيطالي، بعد 7 أشهر من اكتشافه.

وأوضح مجمع سوناطراك في بيان أن الأمر يتعلق بحقل النفط "HDLE - HDLS" المرتبط بعقد "زملة العربي" الواقع بحوض بركين على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق حاسي مسعود.

وتم ترخيص الإنتاج في هذا الحقل في شهر أكتوبر الماضي أي بعد سبعة أشهر فقط من اكتشافه.

وسينتج الحقل ما يقدر بـ 10 آلاف برميل مكافئ نفط يوميا.

وأشارت إدارة "سوناطراك" إلى أنه من المتوقع زيادة مستوى الإنتاج به من خلال تنفيذ خطة التطوير المتسارع والتي تتضمن بشكل خاص حفر آبار جديدة في العام 2023 مما سيسمح برفع مستوى الإنتاج إلى حوالي 17 ألف برميل يوميا.

ويخضع محيط زملة العربي لعقد بحث واستغلال المحروقات تمتلك فيه "سوناطراك" 51 بالمائة من الحصص بينما تمتلك "إيني" النسبة المتبقية والبالغة 49 بالمائة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية