 ألمانيا قد تمنع بيع شركة لإنتاج الرقائق لشركة صينية

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنه على الأغلب سيتم غدا الأربعاء، منع عملية بيع شركة Elmos لصناعة أشباه النواقل ومقرها دورتموند إلى فرع شركة Silex Microsystems AB.

ويشار إلى أن Silex Microsystems AB السويدية، هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Sai Microelectronics الصينية لأشباه الموصلات.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم: "أبلغت وزارتنا الجهة ذات العلاقة اليوم أنه من المحتمل حظر بيع إنتاج Elmos إلى Silex Microsystems AB . وسيتم اتخاذ القرار حول ذلك في اجتماع مجلس الوزراء القادم في 9 نوفمبر 2022".

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وتقوم شركة Elmos، ومقرها في دورتموند بألمانيا، بتطوير وتصنيع وتسويق منتجات أشباه الموصلات بشكل أساسي لاستخدامات السيارات.

المصدر: نوفوستي