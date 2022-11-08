المعونة الأمريكية تساعد مولدوفا بـ 49.5 مليون دولار لشراء وتأمين الطاقة

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID عن تنفيذ مشاريع لتعزيز أمن الطاقة وشراء الكهرباء بقيمة 49.5 مليون دولار في مولدوفا.

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جاء ذلك على صفحة وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوكالة، حيث وقع مدير بعثة الوكالة في كيشيناو سكوت هوكلاندر ووزير المالية المولدوفي دميتري بوديانسكي تعديلا لاتفاقية التنمية، حيث سيسمح التعديل "باستخدام 30 مليون دولار من المنحة المالية المقدمة إلى مولدوفا في شكل منحة لسداد تكاليف شراء الكهرباء، وفي الوقت نفسه، سيفتح التعديل مساعدة بمبلغ 19.5 مليون دولار لمشارع تعزيز مولدوفا من حيث أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على روسيا".

وتعاني مولدوفا من أزمة في الطاقة بسبب ارتفاع أسعارها، حيث أعلنت السلطات في كيشيناو أنها تبحث عن مصادر بديلة وموردين للطاقة، حيث كان المصدر الوحيد هو "مولدافسكايا جي إي إس" التي تبيع الطاقة بسعر 62.5 دولارا لكل ميغاواط ساعة، ثم أدخل مجلس وزراء مولدوفا نظاما تقشفيا يتضمن عددا من القيود على استهلاك الكهرباء.

في أكتوبر من العام الماضي، اتفقت السلطات المولدوفية مع شركة "غازبروم" الروسية على تمديد عقد توريد الغاز للجمهورية، رهنا بمراجعة ديون مولدوفا في العام 2022. قالت "غازبروم" إنها تحتفظ بالحق في وقف إمدادات الغاز إلى مولدوفا تماما إذا ما انتهكت الدولة التزامات الدفع، وكذلك بسبب الانتهاك الجسيم للمواعيد النهائية لإبرام اتفاق تسوية الديون التاريخية لشركة "مولدوفا غاز جي إس سي"، وسوف تحصل مولدوفا، نوفمبر الجاري، على 51% من احتياجات البلاد من الغاز.

المصدر: نوفوستي