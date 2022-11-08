تركيا: خط أنابيب الغاز الجديد في البحر الأسود أوشك على الاكتمال

اقتربت تركيا من الانتهاء من أعمال خط الأنابيب الخاص بحقل الغاز سكاريا في البحر الأسود، وأعلن وزير الطاقة التركي اكتمال 97% من الخط الذي سينقل الغاز من البحر الأسود إلى البر التركي.

ووفقا لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز فإن "أعمال مد خط الأنابيب اقتربت من نهايتها".

#عاجل | وزير الطاقة التركي يعلن اكتمال 97 بالمئة من خط الأنابيب الذي سينقل الغاز من البحر الأسود إلى البر التركي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 8, 2022

ومن المقرر أن تنقل الأنابيب اكتشافات الغاز التركي من حقل سكاريا في البحر الأسود إلى البر التركي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في أغسطس 2021 عن اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ تركيا باحتياطي 320 مليار متر مكعب، ثم عاد وأعلن في وقت لاحق اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز.

المصدر: الأناضول