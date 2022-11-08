الخارجية الروسية تدعو أفريقيا للخروج بأجندة مشتركة في "أوبك"

ترى وزارة الخارجية الروسية أن بإمكان روسيا وأفريقيا الخروج بأجندة مشتركة في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.

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جاء ذلك على لسان رئيس الأمانة العامة لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية اليوم الثلاثاء أوليغ أوزيروف حيث تابع أن البلدان الأفريقية "تمثل ما يقرب من نصف المقاعد في منتدى الدول المصدرة للغاز وفي "أوبك"، ويمكن لروسيا وأفريقيا العمل في هذه المنظمات بأجندة مشتركة لدعم الاستهلاك المحلي وإعادة تهيئة سوق الهيدروكربونات الحالي وآليات التسعير الجارية، وذلك بغرض مصالح الدول والمستهلكين".

المصدر: نوفوستي