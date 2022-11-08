بن زايد والسيسي يشهدان توقيع إنشاء أكبر مشاريع الطاقة في مصر

أعلن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع الطاقة للرياح في مصر بقدرة 10 غيغاواط.

شهدت وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاواط .. سنمضي في تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة. pic.twitter.com/7VjFnCUTdn — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 8, 2022

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وقال بن زايد عبر حسابه الرسمي على تويتر: "شهدت وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاواط .. سنمضي في تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة".

وجرى توقيع الاتفاقية بين شركة "إنفينتي باور" المشتركة بين "مصدر"، الشركة الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، و"إنفينتي إنرجي"، المطور الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر، وشركة "حسن علام للمرافق" والحكومة المصرية، وفقا لوكالة "وام".

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 غيغاواط في مصر، والذي يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم.

المصدر: RT + وام