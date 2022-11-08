"طيران الإمارات" تعلن إبرام صفقة ضخمة مع "بوينغ"

أعلنت شركة طيران الإمارات شراء 5 طائرات شحن من طراز "بوينغ 777" في صفقة تزيد قيمتها على 1.7 مليار دولار، مما يوسع من حجم رحلاتها للشحن الجوي، حسبما أفادت الشركتان اليوم الثلاثاء.

وأعلنت طيران الإمارات في وقت سابق عن استثمار بقيمة مليار دولار في رحلاتها للشحن، بما في ذلك شراء طائرتين جديدتين من طراز "بوينغ 777" وتحويل 10 طائرات ركاب "بوينغ إي آر300-700" إلى طائرات شحن.

وانضمت الطائرتان الجديدتان إلى أسطول طيران الإمارات عام 2022، بينما يتوقع أن تبدأ عمليات التحويل عام 2023.

وتمتلك طيران الإمارات 11 طائرة شحن من طراز "بوينغ-777"، وأشارت الشركة إلى أن هذا الطلب يرفع إجمالي الطائرات بحوزة الشركة إلى 200 طائرة ذات جسم عريض.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: "يعكس هذا الطلب ثقة طيران الإمارات في الطلب على الشحن الجوي ونمو قطاع الطيران بشكل عام. إنها تمهد الطريق لاستمرار نمونا، الذي يحركه اتساع نطاق شبكتنا العالمية المتنوعة."

وطيران الإمارات لديها أسطول حالي من 118 طائرة من طراز "إيرباص إيه 380" ذات الطابقين و134 طائرة "بوينغ 777".

وبينما تقدر قيمة الصفقة بأكثر من 1.7 مليار دولار، تتفاوض شركات الطيران والشركات المصنعة عادة على تخفيضات على الشراء بالجملة.

المصدر: "أسوشيتد برس"