روسيا تحظر التعاون العسكري التقني مع 74 منظمة من دول "غير صديقة"

حظرت الحكومة الروسية التعاملات في مجال التعاون العسكري التقني مع 74 منظمة من دول "غير صديقة"، وذلك كرد على القيود والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا.

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وقالت الحكومة الروسية في بيان اليوم الثلاثاء: "وافقت الحكومة على قائمة الشركات الأجنبية الخاضعة للعقوبات في مجال التعاون العسكري التقني. ويحظر إجراء تعاملات في مجال التعاون العسكري التقني مع هذه الشركات. وتشمل القائمة 74 منظمة من بلغاريا والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا وليتوانيا وسلوفاكيا وبولندا والتشيك والجبل الأسود وإستونيا والولايات المتحدة".

وأشارت الحكومة في البيان، إلى أنه تم التوقيع على القرار ذي الصلة في 5 نوفمبر الجاري، وهذه الوثيقة تعدل مرسوما حكوميا يحمل الرقم 851 الصادر في 11 مايو 2022.

وتم اتخاذ القرار في إطار إجراءات اقتصادية ردا على العقوبات والقيود التي فرضتها الدول الغربية على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

المصدر: إنترفاكس