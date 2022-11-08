أكبر شركة طاقة مصرية تعلن عن مشروع ضخم في "أرض الطاجيك"

أفادت الخدمة الصحفية لرئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بأن شركة الطاقة المصرية السويدي إلكتريك وطاجيكستان توصلتا إلى اتفاقات بشأن بناء عدة مشروعات.

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وعقد رئيس السويدي إليكتريك أحمد السويدي ورحمن اجتماعا يوم 6 نوفمبر في منتجع شرم الشيخ المصري على هامش قمة المناخ، حيث اتفق الطرفان على إنشاء مشروع في مدينة بختار الطاجيكية، ومحطة طاقة كهرومائية ومؤسسات لإنتاج الكابلات ومعدات أخرى لقطاع الطاقة.

وأوضحت الخدمة الصحفية للرئيس الطاجيكي: "بشكل عام نتحدث عن التعاون في مجال الصناعة والطاقة والري والزراعة ومصادر الطاقة المتجددة".

المصدر: RT