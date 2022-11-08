الروس ينطلقون إلى مصر من 11 مدينة

تعمل شركة PEGAS Touristik على توسيع جغرافية الرحلات إلى مصر اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر، وستغادر رحلات نوردويند إلى شرم الشيخ من 11 مدينة روسية.

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وسيتم تنفيذ برامج رحلات شركة الرحلات السياحية إلى الغردقة وشرم الشيخ من 11 مدينة روسية.

وأعلنت الشركة عن زيادة عدد عروض الرحلات إلى مصر لموسم الشتاء حيث ستشمل المدن: موسكو، سان بطرسبورغ، يكاترينبورغ، كازان، تشيليابينسك، بيرم، أورينبورغ، أوفا، نيجني نوفغورود، فولغوغراد وسامارا.

وتتراوح أسعار الرحلات لشخصين تشمل كل شيء من 92 ألف روبل إلى 120 ألف روبل، حسب فئة الفندق.

المصدر: atorus