بعد استحواذ ماسك على "تويتر".. سهم "تسلا" ينزف
Globallookpress
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يشهد سهم شركة صانعة السيارات الكهربائية "تسلا" موجة تراجع بعد استحواذ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على شركة "تويتر"، وانخفض سهم الشركة الأمريكية اليوم بنحو 5%.
ويتخوف المستثمرون من أن تركيز رجل الأعمال الأمريكي سينصب على "تويتر" على حساب أنشطة وأعمال شركة "تسلا".
وأغلق سهم شركة "تسلا" تعاملات أمس الاثنين على تراجع بنسبة 5.01% عند 197.08 دولار، وهو أدنى مستوى في نحو 17 شهرا، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
Bloomberg
المصدر: RT + بلومبرغ