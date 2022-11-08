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بعد استحواذ ماسك على "تويتر".. سهم "تسلا" ينزف

مال وأعمال

بعد استحواذ ماسك على
Globallookpress
صورة من الأرشيف - شعار شركة "تسلا"
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يشهد سهم شركة صانعة السيارات الكهربائية "تسلا" موجة تراجع بعد استحواذ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على شركة "تويتر"، وانخفض سهم الشركة الأمريكية اليوم بنحو 5%.

ويتخوف المستثمرون من أن تركيز رجل الأعمال الأمريكي سينصب على "تويتر" على حساب أنشطة وأعمال شركة "تسلا".

وأغلق سهم شركة "تسلا" تعاملات أمس الاثنين على تراجع بنسبة 5.01% عند 197.08 دولار، وهو أدنى مستوى في نحو 17 شهرا، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

بعد استحواذ ماسك على
Bloomberg

المصدر: RT + بلومبرغ

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