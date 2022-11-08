بعد استحواذ ماسك على "تويتر".. سهم "تسلا" ينزف

يشهد سهم شركة صانعة السيارات الكهربائية "تسلا" موجة تراجع بعد استحواذ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على شركة "تويتر"، وانخفض سهم الشركة الأمريكية اليوم بنحو 5%.

ويتخوف المستثمرون من أن تركيز رجل الأعمال الأمريكي سينصب على "تويتر" على حساب أنشطة وأعمال شركة "تسلا".

وأغلق سهم شركة "تسلا" تعاملات أمس الاثنين على تراجع بنسبة 5.01% عند 197.08 دولار، وهو أدنى مستوى في نحو 17 شهرا، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

Bloomberg

المصدر: RT + بلومبرغ