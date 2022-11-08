رئيس كازاخستان يوجه ببناء منشآت تخزين للنفط على غرار الصين

أصدر الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف تعليماته إلى شركة النفط والغاز الوطنية Kazmunaigas ببناء منشآت كبيرة لتخزين النفط في غرب البلاد على غرار تجربة الصين في هذا المجال.

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جاء ذلك خلال اجتماع لتوكايف في جمهوريات منطقة أتيراو، وتابع توكايف: "هناك قضية ملحة هي زيادة سعة مرافق تخزين النفط. واليوم نحن مضطرون إلى إرسال النفط على الفور للتصدير لأن هذا مطلوب تكنولوجيا، ومن غير المقبول إيقاف الإنتاج، ولدى الصين خبرة جيدة للغاية في هذا الصدد".

وبحسب قوله، فإن جمهورية الصين الشعبية "أقامت منشآت كبيرة لتخزين النفط، ما يجعل من الممكن تلبية الاحتياجات الداخلية لمدة 3-4 أشهر دون إمدادات إضافية"، متابعا أن ذلك مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات البيئية، بالنظر في مسألة بناء منشأة كبيرة لتخزين النفط في منطقة أتيراو، موجها بإجراء المحادثات مع شركات التعدين الكبيرة فيما يتعلق ببناء منشآت التخزين.

المصدر: نوفوستي