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أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي بسبب مخاوف في الصين

مال وأعمال

أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي بسبب مخاوف في الصين
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي وذلك في ظل مخاوف على الطلب على الخام وسط سياسة "صفر كوفيد" في الصين.

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وبحلول الساعة 09:38 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.28% إلى 91.53 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.21% إلى 97.71 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملات أمس عند مستوى 97.92 دولار للبرميل لخام "برنت" وعند 91.79 دولار للبرميل للخام الأمريكي.

المصدر: RT + بلومبرغ

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