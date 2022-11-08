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موريتانيا تؤجل موسم "الأخطبوط" شهرا وتكشف السبب

مال وأعمال

موريتانيا تؤجل موسم
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 أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا تأجيل استئناف صيد الأخطبوط إلى الأول من  يناير 2023 بدلا من موعده المقرر سابقا في الأول من ديسمبر من العام الجاري.

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وأرجع تعميم صادر عن وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، محمد عابدين امعييف، هذا القرار إلى تجاوز مجمل الصيد من الأخطبوط، الكميات المسموح باصطيادها في عام 2022.

وأفاد هذا التعميم بأنه تطبيقا للقانون المنصوص عليه في مدونة الصيد البحري فقد "تم إرجاء استئناف نشاط صيد الأخطبوط إلى فاتح يناير 2023 بعد أن كان مبرمجا في فاتح ديسمبر 2022".

إلى ذلك، نص هذا القرار أيضا على "إمكانية مراجعة استئناف الصيد انطلاقا من حالة المخزون، وبناء على توصية المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد".

المصدر: الأخبار

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