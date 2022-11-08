وزير الري المصري: الدولة استثمرت في تبطين الترع وهو مشروع لم يحدث في تاريخ مصر

أكد وزير الري المصري هاني سويلم، أن الدولة المصرية استثمرت في مجال المياه بشكل لم يحدث من قبل، مشيرا إلى أن مصر لديها نظام لإدارة المياه يعمل بكفاءة عالية.

وقال سويلم، في حوار مع قناة "صدى البلد"، يوم الإثنين، إن "الدولة استثمرت في تبطين الترع وهو مشروع لم يحدث في تاريخ مصر.. ونعمل على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه".

وأعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ، كما وجه بزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتوفيرها للمواطنين.

وأشار إلى وجود أكبر محطة في العالم بمصر تعمل على إعادة استخدام المياه، كما أن الدولة تستثمر في العديد من المشروعات لمواكبة الزيادة السكانية.

وقال: "نعمل بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه في العام منذ بناء السد العالي"، لافتا إلى أن "عدد السكان تضاعف في الدولة 4 مرات والدولة حريصة على إدارة المياه وتدوير المياه".

واعتبر سويلم أن السد العالي هو حصن الأمان لمصر وذلك على مدار العام، شارحا أن "السد العالي يحجز المياه وفقا لمناسيب حوالي 130 مليار متر مكعب من المياه، ولدينا أيضا مركز التنبؤ الذي يحدد لنا كمية الأمطار في دول حوض النيل"، كاشفا عن سقوط كميات كبيرة من الأمطار على حوض النيل هذا العالم لم تحدث خلال الـ100 عام الماضية.

وعن تنفيذ أكثر من 190 كيلو من حماية الشواطىء الشمالية، قال :"نعمل على تطبيق منظومة لحماية الشواطىء في الساحل الشمالي"، مؤكدا أن الدولة مهتمة بالساحل الشمالي وتعمل على تطويره.







المصدر: صدى البلد