مؤسسة "غيتس" تتعهد بـ1.4 مليار دولار لمشاريع في إفريقيا وآسيا

تعهدت مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" بتقديم مليار و400 مليون دولار لدعم المشاريع الزراعية في إفريقيا وجنوب آسيا، بما يشمل دعم صغار المزارعين على التكيف مع التغير المناخي.

الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مارك سوزمان، الذي أعلن التعهد، قال إنه جاء استجابة لدعوات من القادة الأفارقة لزيادة التمويل من أجل التكيف مع المناخ.

وستوسع بعض الأموال من مبادرات يديرها "الصندوق الدولي للتنمية الزراعية"، وهو الذي يدعم مزارعات وصفتهن "ميليندا فرينش غيتس" في بيان بأنهن "العمود الفقري" لنظم الغذاء الأفريقية.

ستذهب الأموال أيضا إلى مؤسسات البحوث الزراعية الكبرى.

يذكر أن المؤسسة لديها هبة هي الأكبر بين كل المؤسسات الخيرية. وقد دعمت البحوث الزراعية ونظم المعلومات وتجربة أنواع جديدة من البذور والثروة الحيوانية في أفريقيا منذ عام 2006 على الأقل.

المصدر: "أسوشيتد برس"