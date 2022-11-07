إسرائيل.. اكتشاف احتياطي ضخم جديد من الغاز في المتوسط

أعلنت مجموعة Energean للطاقة اليوم الاثنين، عن اكتشاف 13 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في بئر "زيوس 1" الاستكشافي قبالة سواحل إسرائيل.

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كما أكدت شركة الطاقة وجود 3.75 مليار متر مكعب إضافي في حقل "أثينا"، وفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وتأتي هذه الاكتشافات لتؤكد توقعات الشركة بأن منطقة "أوليمبوس"، الواقعة بين حقلي غاز كاريش وتانين، تتضمن كميات غاز قابلة للاستغلال تجاريا.

وقال المسؤول التنفيذي للشركة ماثيوس ريغاس: "بعد أسبوع على بدء الإنتاج من حقل كاريش، يسعدني أن أعلن أن الآبار الخمسة التي يشملها برنامج الحفر الخاص بنا هي آبار عاملة، مما يضمن إمدادات الطاقة في جميع أنحاء المنطقة".

وتخطط الشركة الآن نحو الاستفادة من الاكتشافات الجديدة، وتتوقع رفد السوق بكميات غاز جديدة من منطقة أوليمبوس في أوائل عام 2023، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الأحجام المتزايدة في كل من زيوس وأثينا.

المصدر: "جيروزاليم بوست"