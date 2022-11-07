العملة الروسية تصعد.. الدولار دون مستوى 61 روبلا للمرة الأولى في أسبوعين
Globallookpress
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ارتفعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الاثنين، وجرى تداول الدولار دون مستوى 61 روبلا وذلك للمرة الأولى في أسبوعين.
وبحلول الساعة 14:57 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.12 روبل إلى 60.97 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 24 أكتوبر 2022.
فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 16 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 60.68 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
وجاء تراجع الدولار واليورو أمام الروبل خلافا لليوان الصيني، الذي صعد بواقع 1.2 كوبيكا إلى مستوى 8.419 روبل لليوان الوحد.
المصدر: برايم