 
مباشر

العملة الروسية تصعد.. الدولار دون مستوى 61 روبلا للمرة الأولى في أسبوعين

مال وأعمال

العملة الروسية تصعد.. الدولار دون مستوى 61 روبلا للمرة الأولى في أسبوعين
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u4l9

ارتفعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الاثنين، وجرى تداول الدولار دون مستوى 61 روبلا وذلك للمرة الأولى في أسبوعين.

وبحلول الساعة 14:57 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.12 روبل إلى 60.97 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 24 أكتوبر 2022.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 16 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 60.68 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وجاء تراجع الدولار واليورو أمام الروبل خلافا لليوان الصيني، الذي صعد بواقع 1.2 كوبيكا إلى مستوى 8.419 روبل لليوان الوحد.

المصدر: برايم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا