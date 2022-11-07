الرئيس الإيراني يوعز للمركزي بتسريع استقرار سوق العملات في البلاد

أوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للبنك المركزي والمؤسسات الأخرى ذات الصلة ببذل جهود مضاعفة للحفاظ على الاستقرار في سوق العملات.

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وفي اجتماع الحكومة الذي عقد أمس الأحد، أشار الرئيس الإيراني إلى الحضور الرائع والهادف للشعب في تجمعات اليوم العالمي لمقارعة الاستكبار العالمي في جميع أنحاء البلاد، وقال: "من الضروري تثمين حضور الشعب في الساحة ليس فقط بالكلمات بل عمليا أيضا، وأحد السبل إلى ذلك هو الاستجابة لتوقعاتهم المحقة في العمل وبذل جهد إضافي وتحسين وتنمية الظروف الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع".

واعتبر بذل الجهود لتسريع تنفيذ القرارات المصادق عليها في الزيارات للمحافظات مجالا آخر للخدمة العملية والامتنان للشعب وقال، إن جميع الإدارات والمؤسسات ملزمة بمتابعة تنفيذ هذه القرارات بجدية.

وأوعز الرئيس الإيراني في الاجتماع إلى البنك المركزي والمؤسسات الأخرى ذات الصلة في إيران ببذل جهود مضاعفة للحفاظ على الاستقرار في سوق العملات.

المصدر: ارنا