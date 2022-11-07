بيانات حديثة عن صادرات الذهب والأحجار الكريمة من مصر

أصدر المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء في مصر، تقريرا عن صادرات القطاع للفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 مقارنة بنفس الفترة لعام 2021.

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وسجل إجمالي صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء للفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 بقيمة وقدرها 5 مليارات و105 ملايين دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 بقيمة قدرها 4 مليارات و785مليون دولار بزيادة بنسبة 7%.

وسجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، نحو 1.12 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2022، مقارنة مع 839 مليون دولار خلال الفترة المقارنة في 2021، بزيادة 34% على أساس سنوي.

وسجلت صادرات مصر من الحديد والصلب نحو مليار دولار خلال أول 9 أشهر 2022، مُقارنة مع 1.3 مليار دولار في 2021 بتراجع 23%.

المصدر: القاهرة 24