عشية انتحابات الكونغرس.. الأمريكيون يتفقون على 3 مسائل

تعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الولايات المتحدة بمثابة مؤشر على مدى رضا المواطن الأمريكي عن أداء الحكومة الأمريكية.

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ووفقا لنتائج استطلاع رأي فإن الناخبين الأمريكيين سيركزون بشكل أساسي على قضية الاقتصاد، وخاصة أن الأمريكيين يصنفون التضخم باعتباره أهم مشكلة تواجه الولايات المتحدة يليه الوظائف ومن ثم الاقتصاد الكلي.

وستقرر انتخابات التجديد النصفي، التي ستجري غدا الثلاثاء، من سيسيطر على غرفتي الكونغرس وحكم الولايات الرئيسية، وذلك من بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقالت شبكة "سي أن بي سي" في تقرير لها، إن الأمريكيين في العام الماضي كانوا يتطلعون إلى العودة لتناول الطعام في المطاعم والسفر والاستمتاع بالمناسبات الخاصة، لكن الارتفاع الصاروخي في الأسعار في 2022 انطلاقا من البيض إلى تذاكر الطيران بدد هذه الأحلام.

وأشارت إلى أن الأمريكيين قد ينقسمون حول الكثير من القضايا، لكن على ما يبدو فإن جميعهم متفقون بالمسائل المرتبطة بالمال وكيفية تعامل الحكومة مع المشاكل الاقتصادية ومعالجتها.

وفيما يلي أهم المشكلات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة في الوقت الراهن:

1. ارتفاع تكلفة المعيشة:

تباطأ التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 8.2% على أساس سنوي في شهر سبتمبر 2022، نزولا من 8.3% في أغسطس الماضي، لكنه ما زال أعلى من التوقعات.

وكانت الزيادات في مؤشرات المأوى والغذاء والرعاية الطبية هي الأكبر من بين العديد من المجموعات المكونة لأسعار المستهلك، إذ ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 11.2% في سبتمبر 2022.

بينما ارتفعت أسعار مجموعة الطاقة بنسبة 19.8%، منها ارتفاع أسعار البنزين 18.2% خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي.

وفي ظل ذلك ارتفاع التضخم يقوم مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، إلا أن الناخبون يريدون رؤية الكونغرس والبيت الأبيض يتدخلان.

وقال ستيفن أنسولابهير، الأستاذ الحكومي بجامعة هارفارد والخبير في الانتخابات والسياسة، إن التغيير في الدخل الشخصي كان على مر التاريخ أحد أكثر المتنبئين بالانتخابات موثوقية.

فعلى الرغم من ارتفاع الدخل إلا أن التضخم يقلله من حيث القيمة الحقيقية وهذا ما يؤذي الديمقراطيين على حد تعبير أنسولابهير، وقال إن "الناخب يتسائل هل أنا أفضل حالا؟".

2. احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود:

على الرغم من ارتفاع الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بعد تراجعه في الربعين الأول والثاني، إلا أن الناخبين والخبراء لا يشعرون بالتفاؤل بشأن تجنب حدوث ركود.

ولم تشهد الولايات المتحدة انتشارا لعمليات تسريح في سوق العمل حتى الآن، على الرغم من ذلك يتوقع 91% من الرؤساء التنفيذيين حدوث ركود في العام المقبل وفقا لمسح أجرته شركة KPMG في الفترة من 12 يوليو وحتى 24 أغسطس 2022.

وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأن مسؤولي الإدارة الأمريكية بدأوا في دراسة خطط الشهر الماضي لمواجهة الركود، فقد احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقارير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث (أظهرت نموا) وأصر على أن الجمهوريين سيحاولون تقويض هذا التقدم.

ويواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، لكن هذه الزيادات في أسعار الفائدة قد تدفع الولايات المتحدة إلى الركود إذا يمكن أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى خفض الطلب كثيرا.

وحتى لو كان الاحتياطي الفيدرالي هو المسؤول من الناحية الفنية عن إرسال البلاد إلى حالة الركود الاقتصادي، فمن المرجح أن ينظر الناخبون إلى قادتهم المنتخبين بحثا عن حلول.

3. التقلبات في الأسواق والبورصات:

سوق الأسهم لا يعطي صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، لكن أداء بورصة "وول ستريت" مهم بالتأكيد للناخبين، الذين يستثمرون في سوق الأسهم.

ستظل سوق الأسهم في حالة صعود وهبوط حتى تكون هناك فكرة واضحة عما تفعله الحكومة، ويقول ستيفن أنسولابيهير من جامعة هارفارد: "يمكن أن يؤثر الإصلاح الضريبي والتغييرات في تمويل البرامج الاجتماعية مثل قسائم الطعام والرعاية الطبية على ميزانيات المستهلك ويؤدي إلى مزيد من عدم اليقين في السوق".

وأضاف: "هناك أشياء لا ينبغي للكونغرس القيام بها، وأشياء يمكنهم القيام بها فيما يتعلق بخلق وضع أكثر استقرارا. ما تريده وول ستريت هو اليقين. إنهم يريدون أن يكونوا قادرين على توقع ما سيفعله الكونغرس من حيث الميزانيات والضرائب".

وحسبما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن الخبير قد يكون العثور على هذا الاستقرار أمرا صعبا. إذا خسر الديمقراطيون مجلس النواب، فقد يستعد الكونغرس لمواجهة أخرى لسقف الديون التي قد تهدد بإغلاق الحكومة".

كما يمكن أن تؤدي الحرب في أوكرانيا وموجة جديدة من كوفيد وتغير المناخ إلى إبطاء التقدم نحو التعافي الاقتصادي الكامل أو التراجع عنه، لذلك فإن الأمر متروك للناخبين في الولايات المتحدة ليقرروا من هو الأفضل للتعامل مع هذه القضايا.

المصدر: سي أن بي سي