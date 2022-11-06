وزير الطاقة الجزائري: عائدات المحروقات ستفوق 50 مليار دولار حتى نهاية العام

كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، أنه من المنتظر أن تفوق إيرادات الجزائر من المحروقات 50 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري.

وقال عرقاب في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، إنه "وبالنظر إلى الإنجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا بـ2 بالمائة في الانتاج الأولي للمحروقات وتحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات والتي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار (زيادة 45 بالمائة مقارنة بعام 2021)".

وأضاف أن الجباية البترولية قد تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014 والتي كانت تصل إلى حدود 4000 مليار دينار جزائري في السنة.

وتابع قائلا: "إن الصادرات خارج المحروقات ستسجل زيادة تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية".

وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، أشار إلى أنه قد تم تخصيص ما قيمته 3.6 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022، بارتفاع 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

هذا، وأكد الوزير أن القرار الأخير لدول "أوبك" و"أوبك+" القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل إلى نهاية السنة.

وأوضح أن أسعار النفط عرفت تعافيا بعد الانهيار غير المسبوق الذي عرفته الأسواق بداية سنة 2020 مع ظهور وتفشي جانحة كورونا، مؤكدا أن تجاوز برميل النفط عتبة 109 دولار مع نهاية سبتمبر 2022 ساهم في تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد الجزائري.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية