صندوق النقد الدولي يوصي تركيا برفع الفائدة

أوصى صندوق النقد الدولي تركيا بزيادة الفائدة لخفض التضخم النقدي المرتفع، الذي تجاوز 85.50، في إطار توصياته إلى أنقرة حول السياسة النقدية.

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وأوضح صندوق النقد الدولي أنه يوصي بشدة باتخاذ خطوات من شأنها تعزيز استقلالية البنك المركزي التركي جنبا إلى جنب مع زيادة معدل الفائدة، لافتا إلى أن هذه التحركات ستساعد في دفع التضخم نحو الانخفاض بقوة أكبر وتساعد في إعادة بناء الاحتياطيات بمرور الوقت.

وفي تقييمه، أشار صندوق النقد إلى أن السياسة المالية الصارمة ستساعد أيضا عند وضع التضخم المرتفع والمخاطر المالية المتزايدة في الاعتبار، موضحا أنه في حالة ترسخ هذه السياسات، يجب إلغاء التدابير الاحترازية والتنظيمية الكلية، بما في ذلك الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، حتى تتمكن الحكومة من لعب دور أكثر محدودية في الأسواق المالية وتخصيص الائتمان.

المصدر: "زمان"