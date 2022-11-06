الصين تحتج على فرض كندا قيودا على الاستثمار في تعدين الليثيوم

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم، إن بكين تحتج على القيود التي فرضتها أوتاوا على استثمار ثلاث شركات صينية في تعدين الليثيوم في كندا.

وأضاف المتحدث: "تعارض الصين بشدة الإجراءات الكندية، التي تعطل وتعرقل التعاون التجاري العادي بين الشركات الصينية والكندية، بحجة حماية الأمن القومي".

وشدد المتحدث على أن الصين، ستتخذ كل الإجراءات اللازمة بشكل حاسم لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

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في وقت سابق، أوعزت حكومة كندا لثلاث شركات صينية، بسحب استثماراتها في الشركات الكندية العاملة في مجال استخراج المعادن الهامة، ولا سيما الليثيوم، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وطلبت الحكومة الكندية من شركة Sinomine بيع استثماراتها في شركة Power Metals Corp، ومن Chengze Lithium سحب استثماراتها من Lithium Chile Inc . وكذلك طالبت حكومة كندا، شركة Zangge Mining بالخروج من Ultra Lithium Inc.

المصدر: تاس