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"بلومبيرغ": SEFE الألمانية قد تتكبد مليار يورو نتيجة للعقوبات ضد روسيا

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
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كشفت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن تخسر شركة SEFE الألمانية المتفرعة عن شركة "غازبروم" الروسية مليار يورو، نتيجة للعقوبات ضد روسيا.

ووفقا للوكالة، فإن شركة Vitol لتجارة النفط قد تعلق استيراد الغاز من الشركة الألمانية وفي هذه الحالة، ستخسر الشركة حوالي مليار يورو.

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وأشارت إلى أن العقود مع تاجر النفط تم توقيعها عندما كانت أسعار السوق أقل بكثير والشركة الألمانية "ترفض بشدة شرعية تعليق استيراد غازها وستواصل الطعن فيه عبر جميع القنوات المتاحة".

ومن جهتها، صرحت شركة Vitol في وقت سابق بأن لديها الحق في إيقاف أو تعليق الإمدادات بسبب تغيير ملكية شركة SEFE، حيث استولت ألمانيا على أصولها في أبريل.

المصدر: لينتا. رو

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