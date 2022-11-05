وزير كوري جنوبي يزور السعودية لمساعدة شركات البناء على الفوز بمشاريع محلية

يزور وزير الأراضي والنقل الكوري الجنوبي، وون هي ريونغ، المملكة العربية السعودية، لحضور عروض ترويجية للشركات الكورية ومساعداتها على الفوز بمشاريع بناء محلية.

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وأوضحت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل. في كوريا الجنوبية أن الوزير وون هي ريونغ غادر إلى السعودية مساء الجمعة لحضور العرض، وسيلتقي بمسؤولي شركات البناء المحلية ويزور موقع إنشاء مدينة نيوم الذكية في منطقة تبوك، بشمال غرب المملكة.

كما تخطط الشركات الكورية في معرض "وان تيم كوريا" الترويجي يوم غد الأحد، لترويج خبراتها وإنجازاتها في مجال الإنشاءات الخارجية، وتكنولوجيا المعلومات، والمدن الذكية، ومشاريع المزارع الذكية.

المصدر: "يونهاب"