بعد تحليق سعر الدينار أمام الجنيه.. تساؤلات في الكويت حول خطر اقتصادي كبير في مصر

أعلن النائب في البرلمان الكويتي أسامة الزيد عن توجيهه سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، لمعرفة المخاطر المحتملة على الاستثمارات الكويتية في مصر.

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وتساءل الزيد: "هل تستثمر دولة الكويت في جمهورية مصر العربية الشقيقة؟، وهل لديها ودائع مالية في البنك المركزي المصري؟، وما حجم هذه الاستثمارات والأموال؟".

وأضاف مستفسرا: "ما الهيئات والجهات الحكومية التي تستثمر دولة الكويت من خلالها في مصر؟، وهل الأموال الكويتية المودعة لدى البنك المركزي المصري بعملة الجنيه المصري أو بعمله الدولار الأميركي؟، وما القطاعات التي تستثمر فيها دولة الكويت في جمهورية مصر العربية الشقيقة؟، وما الدراسات التي أجرتها الجهات الحكومية لاتخاذ قرار الاستثمار في مصر؟، وما الجهة التي أعدت هذه الدراسات؟".

وتساءل الزيد: "ما حجم المخاطر المحتملة في الاقتصاد المصري؟، ومـا التأثير على الاستثمارات والودائع الكويتية في مصر؟، وهل هناك خطة بديلة يمكن أن تنتقل لها هذه الاستثمارات والودائع في حال التخارج الوقائي من جمهورية مصر العربية؟".

وشهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار النسبي، تزامنا مع عطلة البنوك يومي الجمعة والسبت ليصل داخل المركزي إلى 77.85 جنيه للشراء، 78.30 جنيه للبيع.

المصدر: القبس الكويتية